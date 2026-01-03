Venezuela ore di attesa e apprensione per i familiari di Alberto Trentini

Le famiglie di Alberto Trentini, cooperante veneto, vivono ore di incertezza e preoccupazione mentre attendono aggiornamenti sulla sua situazione. Dopo oltre 400 giorni di detenzione nel carcere di El Rodeo a Caracas, le condizioni e il futuro di Trentini rimangono al centro dell’attenzione. La vicenda evidenzia le difficoltà e le tensioni legate ai casi di cittadini italiani all’estero.

Sono ore di attesa ed apprensione per i familiari di Alberto Trentini, il cooperante veneto detenuto da oltre 400 giorni nel carcere El Rodeo a Caracas. I genitori del 46enne stanno assistendo a quanto sta avvenendo in Venezuela con l'attacco americano nella notte e la cattura di Maduro e della moglie da parte delle forze speciali Usa. Sulla situazione del nostro connazionale, arrestato nel novembre.

Radio1 Rai. . #Venezuela Le parole dell'ambasciatore d'Italia a Caracas Giovanni De Vito intervenuto in diretta a Radio1: “La nostra priorità è la sicurezza dei nostri connazionali”. Segui lo “Speciale #GR1”: https://www.raiplaysound.it/radio1 - facebook.com facebook

