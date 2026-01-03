Si intensifica l’attenzione sulla sorte di Alberto Trentini, cooperante veneto detenuto da oltre 400 giorni nel carcere di El Rodeo a Caracas. In seguito all’attacco militare statunitense in Venezuela e alla cattura di Nicolás Maduro, i familiari esprimono crescente preoccupazione per le sue condizioni e il suo eventuale rilascio. La situazione rimane complessa e sotto stretta osservazione internazionale.

Dopo l ’ attacco militare statunitense in Venezuela e la cattura di Nicolás Maduro, cresce l’angoscia dei familiari di Alberto Trentini, il cooperante veneto detenuto da oltre 400 giorni nel carcere di El Rodeo, a Caracas. Le ore successive all’operazione Usa scorrono tra attesa e apprensione, mentre la crisi nel Paese sudamericano entra in una fase ancora più incerta e la sorte del 46enne resta motivo di forte preoccupazione. I genitori di Trentini stanno seguendo con attenzione quanto sta accadendo nelle ultime ore, dopo il blitz notturno delle forze speciali americane che ha portato alla cattura del leader venezuelano e della moglie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ore di apprensione per i familiari di Alberto Trentini dopo l'attacco a Caracas

