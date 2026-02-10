Non si ferma l’ondata di furti nelle scuole leccesi | colpito anche l’istituto Olivetti

Questa notte, i ladri sono entrati nell’istituto tecnico “Olivetti” di Lecce. Hanno forzato le porte e si sono presi tutto quello che potevano dai distributori automatici di snack e bevande. È l’ultimo episodio di una serie di furti che colpiscono le scuole della città. Gli agenti sono già sul posto per le prime verifiche.

LECCE – Torna l’allarme sicurezza negli istituti scolastici del capoluogo salentino. Nella notte, ignoti si sono introdotti all’interno dell’istituto tecnico economico “Olivetti” di Lecce, in via Marugi, mettendo a segno un furto mirato ai danni dei distributori automatici di snack e bevande.🔗 Leggi su Lecceprima.it Approfondimenti su Lecce Olivetti Non si ferma l’ondata di furti nelle scuole: colpito anche l’istituto “Olivetti” Questa notte, dei ladri sono entrati nell’istituto tecnico economico “Olivetti” di Lecce. Raid e furti nelle scuole, cresce l'allarme: nella notte colpito il liceo Banzi di Lecce Nella notte, alcuni sconosciuti sono penetrati nel liceo scientifico Banzi di Lecce. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Lecce Olivetti Argomenti discussi: L’esercito di volontari non si ferma: Restaureremo la capanna Renata; L’Inter non si ferma più e travolge 5-0 il Sassuolo. Segnano Lautaro e Thuram; L’invasione non si ferma più; Nuova Sabatini 2026: il Motore della tua impresa non si ferma!. L’Inter non si ferma più e travolge 5-0 il Sassuolo. Segnano Lautaro e ThuramL’undici di Chivu asfalta i neroverdi di Grosso al Mapei Stadium. Dopo aver lottato per un tempo, gli emiliani crollano nella ripresa e rimangono in dieci, rimediando una pesante sconfitta ... ilgiornale.it L'Athletic Club Palermo non si ferma, altri tre punti contro il Milazzo: al Velodromo la decide BonfiglioI nerorosa di Ferraro ottengono in casa un successo importante di fronte a 1.550 spettatori, rimanendo così sulla scia della capolista Igea Virtus, oggi vittoriosa contro il Gela: il primato rimane se ... palermotoday.it A Trani esiste un luogo dove la scrittura torna a essere materia viva, memoria e racconto. È il Museo della Macchina per Scrivere, nato dal sogno e dalla visione del Cav. Natale Pagano, imprenditore pugliese ed ex tecnico Olivetti, testimone diretto dello spirito - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.