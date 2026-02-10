Non si ferma l’ondata di furti nelle scuole | colpito anche l’istituto Olivetti

Questa notte, dei ladri sono entrati nell’istituto tecnico economico “Olivetti” di Lecce. Sono riusciti a forzare i distributori automatici di snack e bevande, portando via quanto hanno trovato. È il secondo furto in poche settimane nelle scuole della città, e l’allarme sicurezza torna a salire.

LECCE – Torna l'allarme sicurezza negli istituti scolastici del capoluogo salentino. Nella notte, ignoti si sono introdotti all'interno dell'istituto tecnico economico "Olivetti" di Lecce, in via Marugi, mettendo a segno un furto mirato ai danni dei distributori automatici di snack e bevande.

