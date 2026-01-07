A Giugliano prosegue l’aumento di episodi criminosi ai danni delle attività commerciali. Recentemente, il negozio di ferramenta Aprovitola è stato vittima di un furto, compiuto da un gruppo di malviventi. L’evento si inserisce in un quadro di crescente preoccupazione per la sicurezza nel territorio, che richiede interventi efficaci per tutelare commercianti e cittadini.

Non si arresta l’ondata di furti ai danni delle attività commerciali a Giugliano. Un nuovo colpo è stato messo a segno poche ore fa ai danni di un negozio di ferramenta, preso di mira da una banda di malviventi che ha agito con rapidità e violenza. L’assalto al negozio nelle prime ore Secondo una prima . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano, continua l’ondata di furti: colpito il ferramenta Aprovitola

Leggi anche: Rapina e aggressione a un 79enne nella sua ferramenta a Miglianico: colpito e derubato dell’incasso

Leggi anche: Ladri in azione nella notte: furti in una ferramenta e in un generi alimentari

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Tra luci, pacchi e dettagli natalizi… qui l’atmosfera continua a farsi sentire. Cocktail Bar Locale per Feste 081 1816 9605 Parcheggio riservato gratuito Food Gluten free Via San Francesco a Patria 214, Giugliano in Campania #crystalcafe # - facebook.com facebook