Giugliano continua l’ondata di furti | colpito il ferramenta Aprovitola

7 gen 2026

A Giugliano prosegue l’aumento di episodi criminosi ai danni delle attività commerciali. Recentemente, il negozio di ferramenta Aprovitola è stato vittima di un furto, compiuto da un gruppo di malviventi. L’evento si inserisce in un quadro di crescente preoccupazione per la sicurezza nel territorio, che richiede interventi efficaci per tutelare commercianti e cittadini.

Non si arresta l’ondata di furti ai danni delle attività commerciali a Giugliano. Un nuovo colpo è stato messo a segno poche ore fa ai danni di un negozio di ferramenta, preso di mira da una banda di malviventi che ha agito con rapidità e violenza. L’assalto al negozio nelle prime ore Secondo una prima . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

