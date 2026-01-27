Vacanze scolastiche la proposta Santanchè divide In Puglia l’assessore regionale | Necessario coordinamento nazionale non si può andare in ordine sparso tra regioni

La proposta della ministra Daniela Santanchè di riorganizzare il calendario scolastico ha suscitato reazioni diverse. In Puglia, l’assessora al Turismo Grazia Maria Starace sottolinea l’importanza di un coordinamento a livello nazionale, per evitare discrepanze tra le regioni. La discussione riguarda la possibilità di ridurre le vacanze estive e redistribuire i giorni di riposo in altri periodi dell’anno scolastico.

L’assessora ha dichiarato all’Adnkronos che la destagionalizzazione turistica rappresenta un obiettivo strategico che richiede un approccio nazionale coordinato. La ministra Santanchè ha presentato questa iniziativa con l’intento di distribuire i flussi turistici in modo più equilibrato durante l’anno, tenendo conto delle specificità territoriali di ciascuna area del Paese. Starace ha evidenziato che l’adozione di modelli già sperimentati in altri Paesi europei, come quello francese e tedesco, potrebbe costituire una soluzione efficace per il sistema italiano. L’assessora ha sottolineato che la scelta non può essere lasciata alla discrezionalità delle singole Regioni senza un coordinamento nazionale.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

La ministra del Turismo, Daniela Santanchè, propone di modificare il calendario scolastico in Italia, riducendo la durata delle vacanze estive.

La ministra del Turismo Daniela Santanchè propone di rivedere il calendario scolastico per favorire la destagionalizzazione del turismo in Italia.

