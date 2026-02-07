Il tifoso del Manchester United ora può sperare di tagliarsi i capelli | è a tre giorni dall'obiettivo

Il tifoso del Manchester United si prepara a tornare dal barbiere. Se i Red Devils vinceranno contro il West Ham tra tre giorni, potrà finalmente tagliarsi i capelli. È questa la sfida che tiene in tensione i fan, che aspettano con ansia l’esito della partita per poter mettere fine alla lunga attesa.

Il tifoso del Manchester United, Frank Iliett, ha deciso di non tagliare i capelli finché la sua squadra non vince cinque partite consecutive.

Nicky Butt, ex centrocampista del Manchester United, si è espresso riguardo alla possibile nomina di Enzo Maresca come nuovo allenatore del club, esprimendo chiaramente la sua opinione negativa.

