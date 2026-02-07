Il tifoso del Manchester United ora può sperare di tagliarsi i capelli | è a tre giorni dall'obiettivo
Il tifoso del Manchester United si prepara a tornare dal barbiere. Se i Red Devils vinceranno contro il West Ham tra tre giorni, potrà finalmente tagliarsi i capelli. È questa la sfida che tiene in tensione i fan, che aspettano con ansia l’esito della partita per poter mettere fine alla lunga attesa.
Il tifoso del Manchester United che non si taglia più i capelli a un passo dall'obiettivo. Può tornare dal barbiere se fra tre giorni i Red Davils dovessero battere il West Ham: com'è iniziato tutto.
Il tifoso del Manchester United che non taglia più i capelli ha bisogno di 3 persone per sistemarli
Il tifoso del Manchester United, Frank Iliett, ha deciso di non tagliare i capelli finché la sua squadra non vince cinque partite consecutive.
Nicky Butt contro l’italiano che può allenare il Manchester United: “Restituisco l’abbonamento”
Nicky Butt, ex centrocampista del Manchester United, si è espresso riguardo alla possibile nomina di Enzo Maresca come nuovo allenatore del club, esprimendo chiaramente la sua opinione negativa.
Il tifoso che non si taglia i capelli finché lo United non vince
Il tifoso del Manchester United ora può sperare di tagliarsi i capelli: è a tre giorni dall’obiettivoIl tifoso del Manchester United che non si taglia più i capelli a un passo dall’obiettivo. Può tornare dal barbiere se fra tre giorni i Red Davils dovessero battere il West Ham: com’è iniziato tutto. fanpage.it
Il tifoso del Manchester United che non taglia più i capelli ha bisogno di 3 persone per sistemarliIl tifoso del Manchester United, Frank Iliett, diventato famoso per la sua scommessa: non taglia i capelli finché il suo Manchester United non vince 5 gare di fila. Oggi il povero tifoso, si ritrova a ... fanpage.it
