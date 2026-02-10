La Gazzetta anticipa che non c’era rigore su Vergara durante la partita. La decisione di Rocchi, capo degli arbitri, sarà al centro della trasmissione Open Var in onda oggi pomeriggio su Dazn.

La Gazzetta anticipa il contenuto della trasmissione open Var (ossia il giudizio di Rocchi, capo degli arbitri, alla giornata arbitrale) che andrà in onda oggi pomeriggio su Dazn. E il caso è quello di Vergara, del rigore assegnato al Napoli nel finale a Genova. Scrive la Gazzetta: Sarà tutto più chiaro nella puntata del format di Dazn “Open Var”ma la linea inerente all’ultima giornata di campionato sarebbe la seguente: dei due rigori in Genoa-Napoli, solo il primo avrebbe visto la decisione corretta (Meret in uscita su Vitinha); l’altro no. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Non era rigore su Vergara, la Gazzetta anticipa Open Var

Approfondimenti su Vergara Rocchi

In questo articolo si analizza il ruolo dell’Open VAR nel match Juve-Napoli, con particolare attenzione alle decisioni che hanno coinvolto Bremer e Hojlund.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

ADANI CONTRO ARBITRO PER IL RIGORE CONTESTATO SU DI LORENZO! NAPOLI INTER 3-1#adani #napoli #calcio

Ultime notizie su Vergara Rocchi

Argomenti discussi: Spalletti: Cabal? Era rigore tutta la vita. L'arbitro non è un professionista, serve una riforma; La moviola di Juventus-Lazio: contatto Gila-Cabal, era rigore?; Contatto Cabal-Gila, era rigore? Caos e gol annullato, cos'è successo in Juventus-Lazio; Spalletti: È rigore per noi tutta la vita, ma il problema è che l'unico non professionista è l'arbitro.

Cornet-Vergara, era rigore? Graziano Cesari non ha dubbi: A mio avviso...Ultimissime Genoa-Napoli, polemiche in Liguria per il calcio di rigore concesso agli azzurri allo scadere che ha portato al 2-3 finale per gli uomini di Antonio Conte. Su questo episodio e anche sul p ... msn.com

Cesari: Il rigore per il Napoli non c'era. Vi do un'anticipazione. Russo non è d'accordoNel corso dell'ultima puntata di Pressing - Nel cuore dello sport, trasmissione in onda ogni domenica sera su Canale 5, si è discusso a lungo delle polemiche arbitrali dell'ultima giornata di campiona ... msn.com

Open VAR chiarisce: OFR non necessaria sul contatto Cornet-Vergara La spiegazione arriva dagli organi tecnici. A Open VAR su DAZN verrà chiarito che Davide Massa non doveva essere richiamato dal VAR all’On Field Review per il contatto Cornet-Vergar facebook

#ParmaJuventus | Confermato ad Open VAR anche il colore del cartellino estratto da Fourneau per il fallo di McKennie su Troilo, anche se considerato intervenuto al limite ( DAZN). Non lo giudicherei Step on Foot come ripetuto più volte in Sala VAR, ma con x.com