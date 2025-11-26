La Gazzetta esalta gli arbitri che dicono no al Var casualmente così il Torino ha avuto un rigore che non c’era

È solo un caso ovviamente che oggi sulla Gazzetta (che è di proprietà di Urbano Cairo presidente del Torino) venga pubblicato un elogio degli arbitri che finalmente dicono no al Var, si oppongono alla dittatura del Var. Che, peraltro, come principio ci vede del tutto concordi. Anche noi siamo per l’autonomia dell’arbitro dal Var. Si va a rivedere l’azione e vivaddio c’è qualcuno che si oppone alla voce di Lissone e decide con la propria testa. Ma – attenzione – suona sospetto che tra i due casi portati a esempio dalla Gazza di Cairo, uno sia quello relativo all’arbitro Bonacina che, guarda caso, ha assegnato al Torino un rigore fantascientifico che non stava né in cielo né in terra. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

