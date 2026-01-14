Ultimo week-end al Teatro Arbostella Gino Esposito di Salerno della commedia Le Voci di dentro capolavoro di Eduardo De Filippo

Ultimo weekend al Teatro Arbostella “Gino Esposito” di Salerno per la rappresentazione di “Le Voci di dentro”, commedia di Eduardo De Filippo. Ambientata nel dopoguerra, la pièce esplora temi di verità, paura e sospetto attraverso un racconto che rimane attuale. Un’opportunità per assistere a un classico che ha attraversato il tempo, offrendo uno spaccato della vita e delle emozioni umane.

Un classico che attraversa il tempo. Ambientata nel primo dopoguerra, la commedia racconta una vicenda sospesa tra ciò che è reale e ciò che nasce dalla paura, dal sospetto e dall'immaginazione. Una narrazione stratificata che continua a parlare al presente, mettendo in scena fragilità umane e verità mai del tutto definitive. La regia sceglie un equilibrio sottile tra concretezza e visione, lasciando emergere un'atmosfera carica di tensione emotiva. Il continuo passaggio tra dimensione interiore e realtà esterna accompagna lo spettatore in un percorso fatto di inquietudine, ma anche di ironia amara.

