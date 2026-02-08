La presa di distanza dall’ad Cal su Arnoldi | Compenso subito sospeso

La società Concessioni Autostradali Lombarde (CAL) ha sospeso immediatamente il pagamento del compenso all’ex ad Arnoldi. La decisione arriva dopo le polemiche sui suoi compensi, considerati troppo alti rispetto ai limiti previsti per le società pubbliche. La società ha inviato una nota ai giornalisti chiarendo di aver bloccato i pagamenti, in attesa di chiarimenti e decisioni definitive. La vicenda si inserisce nel confronto tra politica e gestione, con il rischio di nuovi scontri tra le forze di governo regionale.

Milano, 8 febbraio 2026 – Pubblichiamo la nota inviata ieri a Il Giorno da Concessioni Autostradali Lombarde (CAL) in relazione all'articolo nel quale si dava notizia del mancato rinnovo del Consiglio d'amministrazione della stessa CAL, scaduto da mesi, e si spiegava come i rilievi mossi, nel giudizio di parifica 2024, dalla Corte dei Conti ai compensi percepiti da Gianantonio Arnoldi come amministratore delegato di CAL e come vicepresidente di FNM (superiori al tetto massimo dei 240mila euro previsto per le società pubbliche) rientrino nel confronto-scontro tra i partiti che governano la Regione, che detiene il 50% di CAL tramite Aria.

