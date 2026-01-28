Le auto cinesi entrano negli Stati Uniti di Trump? Il problema è il quando non il se

Da settimane si parla di possibili auto cinesi in arrivo negli Stati Uniti durante la presidenza Trump. Ma ora, la domanda vera non è più se arriveranno, bensì quando arriveranno. La questione si surriscalda, mentre le case automobilistiche asiatiche preparano il terreno per entrare nel mercato americano. La tempistica resta il nodo centrale, e i tempi potrebbero spostarsi a seconda delle decisioni politiche e delle regolamentazioni.

di Carblogger , come insegna la storia. I tempi potrebbero essere lunghi come inaspettatamente brevi, perché oggi molto, non tutto, dipende da un presidente degli Stati Uniti che ha sostituito i valori di democrazia e diritto con quelli di soldi e uso della forza. Scrivo molto e non tutto pour cause: dare semaforo verde alla vendita di auto cinesi significherebbe per i Repubblicani al potere scontrarsi nell’anno del Midterm con l’elettorato di alcuni stati chiave come il Michigan, quartier generale delle tre big di Detroit. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

