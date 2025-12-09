Bergomi avverte | Liverpool pericoloso ecco cosa dovrà fare l’Inter oggi Vi racconto da dove nasce la mia passione per i Reds

Inter News 24 L’ex difensore e capitano dell’Inter, Beppe Bergomi, ha voluto dire la sua in vista della sfida di Champions contro il Liverpool. Beppe Bergomi, storico ex capitano della Beneamata, ha analizzato l’imminente sfida di Champions League sulle colonne de La Gazzetta dello Sport. Pur confessando una passione giovanile per i Reds nata guardando la TV negli anni ’70, lo “Zio” ha messo in guardia il tecnico Cristian Chivu: il Liverpool resta un avversario temibile nonostante la crisi, capace di colpire in velocità e allungare le squadre avversarie. Secondo il Campione del Mondo ’82, i nerazzurri devono mantenere la propria identità di gioco basata sul palleggio senza snaturarsi, facendo però grande attenzione alle ripartenze. 🔗 Leggi su Internews24.com

