Nkunku suona la carica | Milan mi serviva tempo Mai pensato di andare via Qui per vincere

Christopher Nkunku si presenta con la carica piena. L’attaccante francese, arrivato a giugno dal Chelsea, dice di aver avuto bisogno di tempo per adattarsi e assicura che mai ha pensato di lasciare il Milan. “Sono qui per vincere”, ripete con entusiasmo, mentre si prepara alla sua prima stagione in rossonero. La sua intervista esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' offre uno sguardo diretto sul suo percorso e sulle sue ambizioni con il club.

Christopher Nkunku, attaccante francese classe 1997 del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco, dunque, qui di seguito le sue dichiarazioni. Sui due gol segnati al Verona come punto di svolta della sua stagione: «Onestamente mi hanno reso molto felice, però il mio obiettivo era ed è essere in buona condizione». Sull'influenza che ha avuto sul suo rendimento non aver fatto la preparazione estiva: «Tantissimo. È come se un giornalista facesse un’intervista senza preparare le domande.. Per me è stato difficile perché non avevo mai saltato una preparazione e la prossima estate farò di tutto perché non accada di nuovo: se non prendi parte al pre-campionato, non hai a disposizione 4-5 amichevoli per trovare la forma». 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Christopher Nkunku ha fatto vedere di essere ancora molto motivato con il Milan.

