Perin suona la carica | Serviva vincere e l’abbiamo fatto Posso dirvi che questa Juventus… Il messaggio che accende i tifosi – FOTO

Perin celebra il successo in Norvegia su Instagram: serviva vincere a ogni costo, la squadra ha mostrato un grande carattere. Il suo messaggio. La vittoria sofferta e rocambolesca per 3-2 contro il Bodo Glimt ha un sapore particolare per Mattia Perin. Il portiere della Juventus, chiamato in causa da Luciano Spalletti per difendere i pali nella gelida notte norvegese (concedendo un turno di riposo al titolare Michele Di Gregorio ), ha risposto presente non solo con la prestazione in campo, ma anche come leader dello spogliatoio. Al termine della battaglia all’ Aspmyra Stadion, l’estremo difensore ha affidato al suo profilo Instagram un messaggio breve ma carico di significato, che suona come una risposta alle critiche sulla mancanza di personalità piovute sulla squadra dopo il pareggio di Firenze. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

