Perin suona la carica | Serviva vincere e l’abbiamo fatto Posso dirvi che questa Juventus… Il messaggio che accende i tifosi – FOTO

Juventusnews24.com | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Perin celebra il successo in Norvegia su Instagram: serviva vincere a ogni costo, la squadra ha mostrato un grande carattere. Il suo messaggio. La vittoria sofferta e rocambolesca per  3-2  contro il  Bodo Glimt  ha un sapore particolare per  Mattia Perin. Il portiere della  Juventus, chiamato in causa da  Luciano Spalletti  per difendere i pali nella gelida notte norvegese (concedendo un turno di riposo al titolare  Michele Di Gregorio ), ha risposto presente non solo con la prestazione in campo, ma anche come leader dello spogliatoio. Al termine della battaglia all’ Aspmyra Stadion, l’estremo difensore ha affidato al suo profilo  Instagram  un messaggio breve ma carico di significato, che suona come una risposta alle critiche sulla mancanza di personalità piovute sulla squadra dopo il pareggio di  Firenze. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

perin suona la carica serviva vincere e l8217abbiamo fatto posso dirvi che questa juventus8230 il messaggio che accende i tifosi 8211 foto

© Juventusnews24.com - Perin suona la carica: «Serviva vincere e l’abbiamo fatto. Posso dirvi che questa Juventus…». Il messaggio che accende i tifosi – FOTO

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Perin Suona Carica Serviva