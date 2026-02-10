Nkunku ricorda un episodio di allenamento con Zlatan Ibrahimovic al PSG. “Una volta, in allenamento, perdemmo la partitella e lui...”, dice il francese. La frase lascia intendere che il campione svedese non ha mai smesso di sorprendere anche fuori dal campo. Ora Nkunku, che oggi lavora come Senior Advisor di RedBird al Milan, rivive quei momenti passati con il suo ex compagno di squadra.

Christopher Nkunku, attaccante francese classe 1997 del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Nkunku ha ricordato come, quando era molto giovane e si affacciava nella Prima Squadra del PSG, la stella della formazione della Capitale transalpina era Zlatan Ibrahimovic. Lo stesso che, oggi ha ritrovato al Milan, ma non più come calciatore, bensì come Senior Advisor di RedBird per il club rossonero. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, nuovo attaccante: si punta su Kean! Ecco il piano dei rossoneri>>> Interrogato sulle differenze che nota nel vedere Ibra dirigente e nel ricordare quel primo Ibra compagno di squadra a Parigi, Nkunku ha risposto così: «Ora lo vedo in giacca, prima con le scarpe da calcio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Nkunku su Ibrahimovic: “Una volta, in allenamento al PSG, perdemmo la partitella. E lui …”

Approfondimenti su Ibrahimovic PSG

Emanuele Giaccherini commenta la prestazione di Nkunku nel match Fiorentina-Milan, sottolineando la difficoltà della partita.

Durante l'allenamento odierno, Zhegrova ha segnato un gol durante la partitella.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Ibrahimovic PSG

Argomenti discussi: Nkunku: Rabiot è una bestia, Modric può giocare fino a 45-46 anni. E una volta Ibra mi disse...; Milan, su Nkunku avevano ragione Tare e Allegri: il retroscena di mercato scatena nuove critiche a Furlani e Ibra; Calciomercato Milan, Sabatini: Ibra e Furlani volevano vendere Nkunku, Allegri e Tare hanno detto no; Nkunku era destinato a dire addio al Milan a gennaio: svelato chi ha bloccato la cessione del francese.

Milan, su Nkunku avevano ragione Tare e Allegri: il retroscena di mercato scatena nuove critiche a Furlani e IbraA gennaio il Milan era spaccato su Nkunku, ma alla fine la volontà di Tare e Allegri di trattenere il giocatore ha prevalso sull'idea di Furlani e Ibrahimovic, che volevano cederlo ... sport.virgilio.it

Christopher Nkunku parla della sua rinascita al Milan e degli obiettivi stagionaliChristopher Nkunku si confessa: dai gol decisivi con il Milan alle aspirazioni future, passando per il rapporto con i compagni e il mercato. Christopher Nkunku ha finalmente trovato la sua dimensione ... notiziemilan.it

Massimiliano Allegri e Igli Tare hanno spinto molto per la permanenza di Christopher Nkunku al Milan. Secondo diverse testate, a favore della cessione erano invece Giorgio Furlani e Zlatan Ibrahimovic. Nkunku, appena ha percepito la fiducia di Allegri e Tare - facebook.com facebook

. @c_nk97 a @Gazzetta_it: “Mai voluto lasciare il @acmilan, qui per vincere trofei. Derby Match speciale” - #ACMilan #Milan #SempreMilan #Nkunku x.com