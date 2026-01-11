Giaccherini su Nkunku | Era una partita tosta Lui fa un bel movimento e poi…

Emanuele Giaccherini commenta la prestazione di Nkunku nel match Fiorentina-Milan, sottolineando la difficoltà della partita. L'ex calciatore evidenzia come il movimento dello scorso autore del gol sia stato determinante, contribuendo a un risultato equilibrato. Le analisi di Giaccherini offrono uno sguardo obiettivo sulla prova del giocatore, in un contesto di confronto tra due squadre in cerca di punti importanti.

Nkunku decisivo, Giaccherini: "Fa un bel movimento, va alle spalle di Comuzzo e poi calcia con cattiveria, da attaccante" - Nkunku entra negli ultimi 15 minuti e incide sul match con una giocata da attaccante puro: il gol del francese è pesantissimo in una gara che stava scivolando su binari pericolosi. milannews.it