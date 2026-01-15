Allenamento Juve | Zhegrova gol in partitella Spalletti | Bravi ragazzi così va bene! – VIDEO
Durante l'allenamento odierno, Zhegrova ha segnato un gol durante la partitella. Spalletti ha commentato positivamente, sottolineando l'impegno dei giocatori con un semplice
Allenamento Juve: Zhegrova gol in partitella. Spalletti: «Bravi ragazzi, così va bene!». Le immagine della seduta odierna. La marcia della Juventus verso la sfida di sabato in Sardegna non conosce sosta. Anche questa mattina, il gruppo guidato da Luciano Spalletti si è ritrovato sui campi della Continassa per una sessione di allenamento intensa, focalizzata sulla tattica e sulla rapidità d’esecuzione per scardinare la difesa del Cagliari. Il clima al Training Center è apparso elettrico, complici le ottime risposte arrivate dal campo che hanno strappato più di un sorriso al tecnico toscano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
