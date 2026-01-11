Fiorentina-Milan Nkunku ancora in gol | il francese eguaglia i numeri dello scorso anno

Nella sfida tra Fiorentina e Milan, Christopher Nkunku ha ancora una volta dimostrato il suo valore segnando un gol importante. L’attaccante francese, entrato dalla panchina, ha raggiunto un traguardo significativo, eguagliando i numeri dello scorso anno. Questa prestazione conferma la sua continuità e il suo ruolo nel rendimento della squadra, contribuendo a un incontro equilibrato e competitivo.

Una delle cose migliori di Fiorentina-Milan è stato l'ingresso dalla panchina di Christopher Nkunku. Con il gol di oggi eguaglia un dato importante. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Fiorentina-Milan, Nkunku ancora in gol: il francese eguaglia i numeri dello scorso anno Leggi anche: Milan, scatta l'ora di Nkunku: Leao ancora dolorante, contro la Roma c'è il francese dal 1' Leggi anche: Frustalupi: “Il Milan può usufruire dello stesso vantaggio del Napoli dell’anno scorso” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Nkunku ancora decisivo: 15' bastano per evitare la sconfitta del Milan contro la Fiorentina; Altra beffa per la Fiorentina: i toscani dominano, Nkunku salva il Milan all’ultimo respiro; Fiorentina Milan, Allegri: 'Nkunku è recuperato, Modric in panchina'. Video; La doppietta di Nkunku, Lautaro decisivo e molto altro Serie A Enilive. Fiorentina Milan 1-1, gol e highlights: Nkunku al 90’ risponde a Comuzzo - Il Milan ha vinto 79 delle 171 sfide in Serie A contro la Fiorentina (45 pareggi, 47 sconfitte) e solo contro la Roma (81) i rossoneri hanno ottenuto più successi nella loro storia in Serie A. sport.sky.it

Fiorentina-Milan 1-1: video, gol e highlights - Stavolta è Nkunku a salvare i rossoneri con un gol al 90' con cui risponde alla rete di testa di Comu ... sport.sky.it

Fiorentina-Milan 1-1, risultato finale della partita di Serie A: segnano Comuzzo e Nkunku, gli highlights - 1: il risultato finale, gol di Comuzzo e Nkunku. fanpage.it

Succede di tutto nel finale di Fiorentina-Milan Nkunku al 90’ pareggia i conti entrando dalla panchina, poi in pieno recupero Brescianini colpisce la traversa da pochi passi - facebook.com facebook

Le pagelle di Fiorentina-Milan: De Gea essenziale, Pulisic sciupone x.com

