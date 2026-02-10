Nkunku giura fedeltà al Milan | Le voci? Volevo solo Allegri Scudetto? Vedremo alla fine

Nkunku ha deciso: resterà al Milan e si impegna a diventare un punto fermo della squadra. In un'intervista ha chiarito che le voci di un possibile addio sono false, spiegando di aver sempre desiderato lavorare con Allegri. Il francese ha anche detto che il sogno di vincere lo scudetto è ancora vivo, ma per ora si concentra a dare il massimo in campo. La sua rinascita coincide con un momento importante per il Milan, e lui ha scelto di essere protagonista senza mezze misure.

Il “risveglio” dell’attaccante francese coincide con il momento clou della stagione rossonera, ma dietro la rinascita di Christopher Nkunku non ci sono segreti, solo una volontà ferrea di prendersi il Milan. Arrivato in estate per circa 40 milioni di euro, l’ex Chelsea ha vissuto mesi complicati, finendo nel mirino della critica prima di sbloccarsi definitivamente nella sfida contro il Verona. In una lunga ed esclusiva intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, la punta transalpina ha fatto chiarezza sulle voci di mercato che lo accostavano a Fenerbahce e Roma, giurando fedeltà alla maglia rossonera e incoronando Massimiliano Allegri come la guida fondamentale del suo percorso di crescita. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Nkunku giura fedeltà al Milan: «Le voci? Volevo solo Allegri. Scudetto? Vedremo alla fine» Approfondimenti su Nkunku Milan Milan, Max Allegri: col Sassuolo un pareggio che alla fine sarà utile. Nkunku? È stato molto bravo Max Allegri analizza il pareggio del Milan contro il Sassuolo, definendolo un risultato che, sebbene sembri negativo al momento, si rivelerà alla fine utile per la squadra. L’ex rossonero Savicevic: “Il Milan di Allegri lotterà fino alla fine per lo scudetto. Sulla 10 a Leao…” Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Conferenza Stampa | Massimiliano Allegri | Milan-Napoli Ultime notizie su Nkunku Milan Christopher Nkunku parla della sua rinascita al Milan e degli obiettivi stagionaliChristopher Nkunku si confessa: dai gol decisivi con il Milan alle aspirazioni future, passando per il rapporto con i compagni e il mercato. Christopher Nkunku ha finalmente trovato la sua dimensione ... notiziemilan.it Nkunku, non bastano i gol al Verona: offerta del Fenerbahce, il Milan ci pensaTre palloncini sono ancora pochi per organizzare una grande festa e infatti non si può ancora celebrare la conferma di Christopher Nkunku al centro dell’attacco del Milan. Lo sarà venerdì, ... gazzetta.it Nkunku giura amore al Milan: ""Non ho mai pensato di andare via, per me erano solo voci" Il punto di vista dell'attaccante rossonero: "Un giorno dicono che vai lì, un altro che vai là, ma tu sei una persona sola, non puoi essere ovunque... So dove voglio star - facebook.com facebook «NKUNKU GIURA AMORE AL MILAN! "MAI PENSATO DI ANDARE VIA, QUI VOGLIO ALZARE TROFEI. ALLEGRI UN MAESTRO DI ESPERIENZA!"» #Nkunku #Milan #Allegri #Gazzetta #Maignan #Modric x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.