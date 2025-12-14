Max Allegri analizza il pareggio del Milan contro il Sassuolo, definendolo un risultato che, sebbene sembri negativo al momento, si rivelerà alla fine utile per la squadra. L'allenatore elogia anche le prestazioni di Nkunku, sottolineando l'importanza di mantenere un atteggiamento positivo in una stagione ancora lunga.

© Sport.quotidiano.net - Milan, Max Allegri: col Sassuolo un pareggio che alla fine sarà utile. Nkunku? È stato molto bravo

Milano – “Portiamoci a casa un pareggio che oggi sembra due punti buttati e invece alla fine risulterà utile”. Max Allegri vede positivo dopo il pareggio dei rossoneri con il Sassuolo. Difesa totale e convinta per una squadra parsa poco brillante nella ripresa: “Indipendentemente dalle caratteristiche dei giocatori la squadra ha fatto una buona partita. Momentaneamente siamo in testa alla classifica, comunque andrà saremo sempre al terzo posto dopo le partite di oggi”. Di mezzo ci sono due reti segnate e due annullate. Il tecnico rossonero però pensa più alla difesa, come sempre, e d'altronde il Milan è partito ancora andando sotto, concedendo molto nel finale: “Il nostro percorso è quello di arrivare al 25 maggio tra le prime quattro. Sport.quotidiano.net

Milan, la coperta è corta. E nel finale manca un rigore al Sassuolo - Due punti persi per i rossoneri, che dopo lo svantaggio iniziate l'avevano ribaltata. sport.quotidiano.net