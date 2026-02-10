Nizza Monferrato Zoe morta per trauma da precipitazione | i primi risultati dell’autopsia

Questa notte a Nizza Monferrato, nel Piemonte, la giovane Zoe Trinchero è stata trovata senza vita. I primi risultati dell’autopsia indicano un trauma causato da una precipitazione, ma bisogna attendere ancora gli esami ufficiali per capire cosa sia successo davvero. La comunità è sotto shock per questa perdita improvvisa.

Emergono i primi risultati dell’autopsia sul corpo di Zoe Trinchero, la 17enne trovata senza vita a Nizza Monferrato, nell’Astigiano, nella notte tra venerdì e sabato. Secondo quanto trapela dalle prime anticipazioni dell’esame autoptico eseguito nella mattinata di oggi, la morte sarebbe stata causata da un trauma da precipitazione, conseguente alla caduta e al violento impatto con il terreno. Il trauma cranico e le cause della morte. In base ai primi riscontri medico-legali, la giovane avrebbe riportato un trauma cranico al momento della caduta. Tuttavia, le cause del decesso sarebbero riconducibili in maniera prevalente al trauma da precipitazione, ovvero alle lesioni riportate nell’impatto con il suolo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

