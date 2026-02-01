a niscemi ancora in piedi la croce simbolo della resistenza

A Niscemi, la Croce resta in piedi, nonostante il rischio di crolli e cedimenti intorno a lei. È un simbolo di resistenza nel cuore del quartiere Sante Croci, quello più colpito dalla frana. La croce si staglia immobile a pochi metri dal baratro, quasi a sfidare la natura che si muove vicino. La gente del quartiere la guarda con rispetto e un po’ di speranza, mentre la terra continua a tremare sotto i piedi.

Attorno crolli e cedimenti, lei ferma immobile, a pochi metri dal baratro. La Croce che contribuisce a dare il nome al quartiere più colpito dalla frana a Niscemi, il rione Sante Croci, sembra “sfidare” la natura che si “muove” accanto a lei. “Sta diventando un simbolo di resistenza, notiamo dalle immagini che non ha ceduto”, dice uno dei professionisti che sta partecipando fin dall’inizio dell’ emergenza alle operazioni di monitoraggio e controllo. In bilico, rimane pure un altro simbolo della frana di Niscemi: la Fiat Panda che più volte è stata ripresa dai sistemi aerei e campeggia in molte foto del fronte della frana. 🔗 Leggi su Feedpress.me

A Niscemi, la croce si mantiene ancora in piedi, sospesa a pochi metri dal costone.

Una frana ha colpito il quartiere di Sante Croci a Niscemi, nel cuore del Nisseno.

Niscemi, frana ferma La croce in bilico sul baratro e il crollo della palazzina.

Argomenti discussi: Frana a Niscemi, ancora una notte di paura; Avanza ancora la frana a Niscemi. Si va verso l'estensione della zona rossa; A Niscemi la frana fa paura, sopralluogo di Meloni: Non si ripeterà il 1997, saremo veloci - Presidente geologi: Niscemi va delocalizzata, non ricostruita; Niscemi, Ciciliano: Frana ancora attiva e sta scendendo verso Gela, situazione complessa.

