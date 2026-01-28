Allerta gialla pioggia in tutta la Toscana | fiumi sotto la lente della protezione civile

La regione si sveglia sotto una pioggia intensa che ha già portato i primi disagi. La protezione civile tiene sotto controllo i fiumi, che sono stati messi in allerta gialla. Molti territori si preparano a affrontare un’altra giornata di pioggia e possibili allagamenti.

FIRENZE – Pioggia nella notte e ci sono già i primi effetti, monitorati dal sistema di protezione civile regionale. Le precipitazioni sono localmente intese attive su buona parte della regione, in particolare sulle zone settentrionali. Sono previste ancora precipitazioni nelle prossime ore. Quanto al sistema dei fiumi Ombrone Pistoiese a Pontelungo e a Ponte alle Vanne, Brana ad Agliana, Ozzeri e Freddana a Lucca sono al primo livello di guardia. .🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

