A Niscemi la croce posta lungo il fronte della frana si è sgretolata. La struttura, che rappresentava un simbolo di speranza per il paese, è crollata sotto il peso degli eventi. Ora la comunità si trova a fare i conti con questa perdita, mentre le autorità valutano i prossimi passi.

(Adnkronos) – E’ crollata, a Niscemi, la Croce che si trovava lungo il fronte della frana ed era diventata simbolo di speranza per il paese. “Purtroppo è caduta – ha scritto sui social il sindaco di Niscemi Massimiliano Conti -. Questo appesantisce ancora di più il nostro già triste cuore”. La premier Giorgia Meloni “tornerà a Niscemi nei prossimi giorni”, ha annunciato intanto il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, intervenendo alla trasmissione di Rai1 “XXI Secolo”. Da domani sarà nel frattempo operativa nel paese in provincia di Caltanissetta una sede locale dell’ufficio del commissario delegato per l’emergenza che sarà ospitata nei locali messi a disposizione dal Comune. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Frana a Niscemi, crolla anche la croce simbolo di speranza per il paese

Questa sera a Niscemi la frana nel quartiere Sante Croci si fa ancora più drammatica.

