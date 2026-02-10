Nikola Mirotic intende lasciare il Monaco | la notizia Spagna

Nikola Mirotic potrebbe lasciare il Monaco. Dopo aver firmato un contratto biennale con il club, l’ala montenegrina sta pensando di andare via. La notizia circola già in Spagna, dove si parla di possibili alternative e di un possibile addio che potrebbe cambiare le carte in tavola per il giocatore e il team.

Il tema centrale riguarda il futuro di nikola mirotic al monaco, dopo l'annuncio dell'accordo biennale che ha legato l'ala montenegrina al Principato e l'addio a olimpia milano. Le cifre e i segnali sul campo delimitaono una stagione fin qui non brillante, con una media di 12 punti a partita in campionato e 10,7 in EuroLeague. Sullo sfondo, le difficoltà economiche del club hanno introdotto una dinamica di incertezza che riguarda sia il presente sia le prospettive future. Il Monaco sta affrontando problemi economici che incidono sull'organizzazione sportiva e sulla gestione delle risorse. Nel weekend si è evitato uno sciopero di gruppo, evitando una fase di implosione nelle dinamiche interne.

Mirotic commenta le difficoltà del Monaco tra sconfitte e crisi finanziaria Nikola Mirotic analizza la serie di sconfitte del Monaco e i problemi finanziari che affliggono il club, sottolineando il momento difficile. backdoorpodcast.com/mirotic-commen… x.com

