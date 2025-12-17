Come agirà il Milan nel calciomercato di gennaio? Ecco cosa intende e non intende fare
L'articolo analizza le potenziali strategie del Milan nel calciomercato di gennaio, evidenziando i possibili acquisti e cessioni. Basandosi sulle informazioni di 'La Gazzetta dello Sport', si esplorano le intenzioni e le limitazioni del club per la sessione invernale, offrendo uno sguardo sulle possibili mosse future.
L'analisi sui possibili movimenti del Milan nella sessione invernale di calciomercato secondo 'La Gazzetta dello Sport' in questo video. C'è una unica grande richiesta di Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, in vista del calciomercato di gennaio: individuare un attaccante, pur senza sborsare i milioni spesi l'anno scorso per Santiago GimPnez. Le idee sono chiare, sia ciò che farà durante la sessione il club rossonero, sia ciò che - certamente - non potrà fare. Ecco l'analisi nel video de 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
