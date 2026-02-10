La polizia di Rimini ha chiuso un night club che funzionava senza licenze e autorizzazioni. La titolare del locale è stata denunciata. La serata sembrava normale, con musica, luci e clienti che si divertivano, ma le forze dell’ordine hanno scoperto che il locale non poteva essere aperto. La Questura ha fatto intervenire gli agenti e ha messo fine all’attività irregolare.

Musica accesa, luci, bar in funzione, ballerine ai tavoli e clienti intenti a godersi la notte. Peccato che - almeno secondo quanto ricostruito dalla Questura di Rimini - il locale non avrebbe dovuto essere aperto per la mancanza di autorizzazioni. È quello che si sono trovati davanti gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa quando, nelle scorse settimane, durante i giorni del Sigep, sono entrati nel night club Crazy Love di viale Rimembranze per un controllo. L’intervento rientrava nei servizi disposti dal questore Ivo Morelli per verificare il rispetto delle regole nei locali della movida e del circuito del divertimento, rafforzati dopo i fatti di Crans-Montana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sicurezza e licenze assenti. Polizia chiude night club. Denunciata la titolare

La Questura di Rimini ha chiuso il night club Crazy Love, noto locale della zona.

Giovedì 15 gennaio 2026, la polizia ha svolto controlli presso sale slot e nightclub, sia durante il giorno che di notte.

