Farsa tedofori niente stage per Gattuso e altre amenità | ma il ministro dello Sport Abodi cosa fa nel frattempo?

Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i giovani, non viene dal nulla. A differenza di diversi signori della politica, compresa la premier Giorgia Meloni, possiede una laurea – in economia e commercio alla Luiss di Roma -, si è specializzato nella gestione industriale dello sport, dal 1987 al 1994 è stato direttore marketing della filiale italiana della multinazionale statunitense IMG – International Management Group -, è stato nel 1994 co-fondatore di Media Partners Group, dal 2002 al 2008 è stato consigliere di amministrazione per CONI Servizi, dal 2010 al 2017 è stato presidente della Lega di calcio di Serie B, nel 2017 fu nominato presidente dell'istituto per il credito sportivo e dal 22 ottobre 2022 fa parte dell'attuale governo di centro-destra.

MILANO CORTINA | Un processo di selezione "rigoroso, inclusivo e rispettoso". La Fondazione interviene "con massima chiarezza per porre fine a interpretazioni distorte e ricostruzioni arbitrarie" sul processo di selezione dei tedofori del Viaggio della Fiamma

