Bici elettriche truccate | 8 su 10 nei guai

Una delle biciclette era in grado di raggiungere i 55 chilometri orari. E non perché in sella ci fosse un supercampione, ma perché era stata modificata. Controlli sulle biciclette elettriche in circolazione in città, 8 su 10 sono risultate irregolari. La polizia locale di Monza ha aderito all’iniziativa promossa dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri finalizzata al contrasto delle alterazioni illegali delle biciclette elettriche e dei veicoli leggeri. Alla giornata di controlli ha partecipato anche la polizia provinciale, in un’azione congiunta che ha coinvolto complessivamente dieci pattuglie, tra moto e auto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bici elettriche truccate: 8 su 10 nei guai

