Migliaia di monopattini e bici elettriche a noleggio in città il Comune rinnova i contratti fino al 2029

Riminitoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Rimini ha deciso di prolungare fino al 2029 i contratti con Lime Technology e Bit Mobility, garantendo il servizio di noleggio di monopattini e biciclette elettriche in modalità free floating. Questa decisione assicura continuità al sistema di mobilità sostenibile in città, con migliaia di veicoli a disposizione dei cittadini e turisti per spostamenti più ecologici e pratici.

Il Comune di Rimini ha rinnovato per altri tre anni i contratti con Lime Technology srl e Bit Mobility srl per il servizio integrato di noleggio di monopattini elettrici e biciclette elettriche in free floating sul territorio comunale. I due operatori, già attivi dal 2022, proseguiranno la. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

migliaia monopattini bici elettricheI nuovi mezzi green per chi ama la natura: monopattini elettrici off-road vs bici elettriche, quale scegliere? - Sempre più appassionati scelgono monopattini elettrici fuoristrada per raggiungere luoghi incontaminati con facilità. Scrive greenme.it