Migliaia di monopattini e bici elettriche a noleggio in città il Comune rinnova i contratti fino al 2029

Il Comune di Rimini ha deciso di prolungare fino al 2029 i contratti con Lime Technology e Bit Mobility, garantendo il servizio di noleggio di monopattini e biciclette elettriche in modalità free floating. Questa decisione assicura continuità al sistema di mobilità sostenibile in città, con migliaia di veicoli a disposizione dei cittadini e turisti per spostamenti più ecologici e pratici.

Il Comune di Rimini ha rinnovato per altri tre anni i contratti con Lime Technology srl e Bit Mobility srl per il servizio integrato di noleggio di monopattini elettrici e biciclette elettriche in free floating sul territorio comunale. I due operatori, già attivi dal 2022, proseguiranno la. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

? Dalla terraferma alle isole, il #Natale nel Comune di Venezia è entrato nel vivo con migliaia di luci e installazioni luminose che diventano cornice di eventi nelle piazze, riscaldando l’atmosfera natalizia. ?Concerti, spetta - facebook.com Vai su Facebook

I nuovi mezzi green per chi ama la natura: monopattini elettrici off-road vs bici elettriche, quale scegliere? - Sempre più appassionati scelgono monopattini elettrici fuoristrada per raggiungere luoghi incontaminati con facilità. Scrive greenme.it