Migliaia di monopattini e bici elettriche a noleggio in città il Comune rinnova i contratti fino al 2029
Il Comune di Rimini ha deciso di prolungare fino al 2029 i contratti con Lime Technology e Bit Mobility, garantendo il servizio di noleggio di monopattini e biciclette elettriche in modalità free floating. Questa decisione assicura continuità al sistema di mobilità sostenibile in città, con migliaia di veicoli a disposizione dei cittadini e turisti per spostamenti più ecologici e pratici.
Il Comune di Rimini ha rinnovato per altri tre anni i contratti con Lime Technology srl e Bit Mobility srl per il servizio integrato di noleggio di monopattini elettrici e biciclette elettriche in free floating sul territorio comunale. I due operatori, già attivi dal 2022, proseguiranno la. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
