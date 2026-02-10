Domenica 15 febbraio il Pentalfa Club accoglie la New Rhythm Jazz Orchestra, diretta dal trombonista Aldo Josue. La band è la continuazione della Nuove Risposte Jazz Orchestra, che ha già suonato più volte nello stesso locale sotto la guida di Pasquale Innarella. L’evento promette un concerto coinvolgente, con musica jazz dal vivo eseguita da artisti di talento.

Rimane l'acronimo NRJO ma il significato cambia: la"", pone infatti l'accento su quello che è lo scopo dell'Orchestra, un formidabile ritmo in jazz con alle spalle tre sezioni complete di fiati. Il direttore, Aldo Josha Iosue, reduce di numerose tournèe in Polonia dove ultimamente esegue molti spettacoli è una colonna del jazz romano e vanta collaborazioni con i più affermati musicisti della capitale. ha scelto proprio questa data per il suo esordio nelle scene romane.

L'Artchipel Orchestra, formazione milanese diretta da Ferdinando Faraò, è stata riconosciuta come miglior ensemble dell’anno 2025 nel referendum Top Jazz della rivista Musica Jazz.

La Quadraro Jazz Orchestra è un ensemble musicale italiano diretto dal Maestro Enrico Ghelardi.

