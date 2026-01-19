Quadraro Jazz Orchestra

La Quadraro Jazz Orchestra è un ensemble musicale italiano diretto dal Maestro Enrico Ghelardi. Composta attualmente da cinque sassofoni, quattro trombe, chitarra, basso, batteria e tastiera, questa formazione si dedica all’esecuzione di jazz e musica improvvisata. La band si distingue per la sua attenzione alla qualità esecutiva e per un repertorio che valorizza sia le radici che le innovazioni del genere jazz.

