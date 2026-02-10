nessuna lesione per vechiarello

Nessuna lesione grave per Vechiarello dopo l’incidente di ieri. L’attaccante dell’Atletico Ascoli è tornato a casa con quattro punti di sutura alla tibia, ma per fortuna non ha riportato danni all’osso. La ferita era profonda, ma i medici hanno rassicurato sulla sua ripresa.

La buona notizia del giorno in casa Atletico Ascoli è che Alejo Marco Vechiarello ieri è tornato a casa con 4 punti di sutura alla tibia per la profonda ferita riportata, ma fortunatamente senza alcuna lesione ossea. Il forte regista bianconero, era stato costretto ad uscire in barella dallo stadio Cino e Lillo del Duca nella sfida contro il San Marino per una entrataccia del numero 11 Corigliano, ammonito dall’arbitro dopo le veementi proteste dei calciatori e della panchina dell’Atletico che chiedevano l’espulsione diretta. Vechiarello dovrà riposare qualche giorno e probabilmente verrà risparmiato nella sfida di domenica prossima ancora in casa contro il Castelfidardo, fanalino di coda del Girone F di Serie D. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

