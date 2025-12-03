Vuelle nessuna lesione al piede per Felder
Nessuna lesione. Il piede sinistro di Kay Felder non presenta ulteriori complicanze. Ieri il play americano è stato sottoposto a nuovi esami diagnostici per valutare l’entità del problema dato che lamenta ancora dolore a distanza di un mese dall’infortunio capitatogli nella partita con Pistoia. Ma il comunicato diramato dalla società nella serata di ieri parla chiaro: "I recenti accertamenti clinico-strumentali e il consulto effettuato a Forlì lunedì da parte del noto specialista Dott. Francesco Lijoi (si tratta dell’ortopedico che operò Gianmarco Tamberi - ndr) hanno dato esito negativo, escludendo pertanto lesioni o complicanze". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
