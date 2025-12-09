Milan sospiro di sollievo per Allegri | nessuna lesione muscolare per Leao
Arrivano buone notizie per Massimiliano Allegri e per tutti i tifosi del Milan. Leao, infortunatosi contro il Torino, non ha nessuna lesione muscolare e ha iniziato le terapia per rimettersi in sesto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Infortuni Maignan e Pavlovic, il Milan tira un sospiro di sollievo
Il mister tira un sospiro di sollievo: recupero importante per Milan-Napoli | Può essere l’uomo decisivo
Milan, sospiro di sollievo per Pulisic: in campo dopo infortunio alla caviglia
TMW - Sassuolo, sospiro di sollievo per Pinamonti, può esserci già col Milan ift.tt/CDzPSJq Vai su X
#PULISIC IN EXTREMIS! Sospiro di sollievo per il #Milan: l'americano ha superato la febbre e sta raggiungendo Torino per la partita di stasera! ALLEGRA DECISIONE LAST MINUTE: La sua disponibilità, anche dalla panchina, è un fattore decisivo - facebook.com Vai su Facebook
Milan, sospiro di sollievo per Leao: escluse lesioni, il punto dopo gli esami odierni - Notizie confortanti per il Milan in merito alle condizioni di Rafael Leao, giocatore sostituito nelle fasi iniziali della sfida poi vinta dai rossoneri. Segnala tuttomercatoweb.com
