In ricordo dei genitori che non ci sono più | donati librerie e libri ai reparti di Gastroenterologia e Chirurgia
Tre nuove librerie, contenenti complessivamente duecentocinquanta volumi, sono state donate ai reparti delle Unità operative di Gastroenterologia ed endoscopia digestiva e chirurgia generale e terapie oncologiche avanzate dell’ospedale Morgagni – L. Pierantoni di Forlì. Le librerie sono state. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
