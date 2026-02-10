nel 2025 record di investimenti nei progetti della nuova via della seta cinese nonostante la guerra commerciale lanciata dagli usa

La Cina ha annunciato che nel 2025 investirà in modo record nei progetti della Belt and Road Initiative, nonostante le tensioni con gli Stati Uniti. Mentre Washington punta il dito contro le pratiche commerciali di Pechino, il governo cinese intensifica i finanziamenti a questa strategia, che mira a rafforzare i legami con più di 150 paesi, soprattutto nel sud globale. È una mossa chiara: la Cina non vuole rallentare e continua a puntare sulle sue ambizioni globali, anche in un anno segnato da scontri e sanzioni.

In un anno segnato dalle crescenti tensioni internazionali con gli Stati Uniti la Cina ha deciso di moltiplicare gli investimenti destinati alla Belt and Road Initiative (BRI, anche nota come Nuova Via della Seta), la strategia commerciale, economica e diplomatica lanciata nel 2013 da Xi Jinping per rinforzare i legami tra la Cina e oltre 150 nazioni, in particolare i paesi del sud globale. Secondo un report recentemente pubblicato dalla Griffith University in Australia e dal Green Finance & Development Center di Pechino, nel corso del 2025 la Repubblica popolare ha dedicato all'iniziativa oltre 128 miliardi di dollari in progetti di costruzione e 85 miliardi di dollari in altri investimenti, rispettivamente un'impennata dell'85% e del 61% rispetto al 2024.

