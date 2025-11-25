Un documento del Parlamento europeo lancia l’allarme. Necessario un vero spazio Schengen militare. L’Ue rischia di non riuscire a spostare uomini e mezzi in tempo utile in caso di attacco russo. “Resistere ad una potenziale aggressione russa”. I parlamentari europei hanno messo nero su bianco l’ipotesi che Mosca, dopo mesi di tensioni, possa prendere di mira Paesi del vecchio continente. (ANSA FOTO) – Notizie.com È per questo che gli eurodeputati hanno chiesto l’istituzione di un sistema Schengen militare. 🔗 Leggi su Notizie.com

La nuova cortina d'acciaio d'Europa: piani segreti e investimenti record per una guerra lampo "potenziale" con la Russia