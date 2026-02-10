Negli Epstein Files c’è anche un ex eurodeputato italiano poi la smentita Chi c’è tra i sei nomi finora oscurati dalla Casa Bianca

Il Congresso americano ha rivelato l’esistenza di un ex eurodeputato italiano tra gli uomini coinvolti nei documenti degli Epstein Files. La Casa Bianca non ha ancora svelato l’identità di tutti e sei i nomi oscurati, ma la notizia riaccende l’attenzione su questa vicenda. Nel frattempo, la smentita ufficiale ha cercato di mettere a tacere le speculazioni.

Il Congresso americano continua a squarciare il velo sugli uomini finiti nell’ ultima tranche di documenti degli Epstein Files e il cui nome è stato oscurato. Dopo aver avuto accesso ai documenti non censurati, i deputati Ro Khanna (democratico) e Thomas Massie (repubblicano) hanno diffuso il nome di sei uomini che hanno intessuto relazioni con il finanziere pedofilo morto suicida in carcere nel 2019. Tra loro, ci sono Leslie Wexner, di Victoria’s Secret, e l’uomo d’affari degli Emirati, il sultano Ahmed bin Sulayem. Per i media Usa c’è anche un ex eurodeputato Pd. Tra gli altri nomi c’è anche Nicola Caputo, che secondo alcuni media americani – tra cui The New Republic che per primo ha rivelato i sei nomi – sarebbe l’ex eurodeputato del Pd, in carica dal 2014 al 2019.🔗 Leggi su Open.online

Tra le milioni di pagine pubblicate dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sul caso Epstein, spunta anche il nome di Vincenzo Iozzo.

L’elenco di documenti pubblicati dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti comprende anche il nome di Vincenzo Iozzo, un esperto italiano di sicurezza informatica.

Sono state pubblicate nuove foto dagli Epstein files e c’è anche una patente italiana

