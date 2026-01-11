Nella notte NBA, i San Antonio Spurs hanno ottenuto una vittoria in trasferta contro i Boston Celtics, con il punteggio di 100-95 al TD Garden. Questa partita si inserisce in una serata caratterizzata da cinque incontri, segnando un risultato importante per gli Spurs. Nel frattempo, gli Heat di Fontecchio sono stati sconfitti, aggiungendo ulteriori sviluppi alla giornata di basket statunitense.

Boston (Stati Uniti), 11 gennaio 2026 – Il blitz dei San Antonio Spurs in casa dei Boston Celtics (al TD Garden è finita 100-95 per gli speroni texani) è il colpo da copertina di una nottata NBA da cinque gare. Per i texani si tratta della seconda vittoria consecutiva dopo quella casalinga contro i Los Angeles Lakers. Decisivo è stato lo sprint finale, nel quale gli Spurs hanno spezzato l’equilibrio con un break di 16-6. Il sigillo sulla vittoria degli ospiti lo ha messo Victor Wembanyama che, con il canestro siglato a 19.2 secondi dalla quarta sirena, ha definitivamente spento le speranze dei biancoverdi e ha messo il punto esclamativo su prestazione personale da 21 punti (16 mandati a bersaglio nella ripresa), 9 rimbalzi e 6 assist in uscita dalla panchina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - NBA, blitz degli Spurs in casa dei Celtics. Cadono gli Heat di Fontecchio

Leggi anche: NBA, gli Heat di Fontecchio mettono la seconda. Ad Ovest cadono Spurs e Nuggets

Leggi anche: Risultati Nba, blitz degli Heat di Fontecchio in casa dei Pistons

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Le 3 curiosità della notte che vi siete persi: Wembanyama decisivo nel blitz degli Spurs a Boston, i Clippers sbancano Detroit, Kidd espulso dopo 5; Risultati Nba blitz degli Heat di Fontecchio in casa dei Pistons.

NBA, blitz degli Spurs in casa dei Celtics. Cadono gli Heat di Fontecchio - Boston (Stati Uniti), 11 gennaio 2026 – Il blitz dei San Antonio Spurs in casa dei Boston Celtics (al TD Garden è finita 100- sport.quotidiano.net