Kings League World Cup Nations | ecco la lista dei convocati dell’Italia! Svelato l’ultimo nome – FOTO
Sono stati annunciati i convocati dell’Italia per la Kings League World Cup Nations 2026, il torneo internazionale che si terrà a San Paolo, Brasile. L’elenco ufficiale include anche l’ultimo nome aggiunto alla squadra, confermando la partecipazione italiana a questa competizione. Di seguito, la lista completa dei giocatori scelti per rappresentare l’Italia in questa nuova edizione del Mondiale per nazioni della Kings League.
Kings League World Cup Nations, ufficiali i convocati dell’Italia: annunciato anche l’ultimo nome – FOTO La Kings World Cup Nations 2026 (KWCN26) rappresenta il nuovo Mondiale per nazioni della Kings League e andrà in scena a San Paolo, in Brasile. L’evento, in programma dal 3 al 17 gennaio 2026, riunirà 20 selezioni nazionali e oltre . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Piqué, Ronaldo e Kaká presentano la Kings World Cup Nations 2026 in Brasile; Ronaldo e Kakà lanciano i Mondiali di Kings League, Italia-Francia nella gara inaugurale; Kings World Cup Nations, la presentazione in Brasile: protagonisti Kakà e Ronaldo; Kings League, presentato il Mondiale: anche Kakà è Ronaldo alla conferenza stampa.
CURIOSITA' - Piquè, Ronaldo e Kakà presentano la Kings World Cup Nations 2026 in Brasile - Gerard Piqué e le icone del calcio brasiliane Ronaldo Nazário e Kaká hanno presentato ufficialmente la Kings World Cup Nations 2026 (Kwcn26), il Mondiale per Nazioni della Kings League, durante una co ... msn.com
Kings League World Cup Nations: dove vederla, le squadre e i convocati dell'Italia - Se provate a chiedere in Spagna della Kings League vi risponderanno con gli occhi a cuoricino. calciomercato.com
Piqué, Ronaldo, and Kaká present the 2026 Kings World Cup Nations in Brazil - Gerard Piqué and Brazilian football icons Ronaldo Nazario and Kaka officially unveiled the Kings World Cup Nations 2026 (KWCN26) , the Kings League's World Cup of Nations, during a global press confer ... sport.quotidiano.net
BLUR SPIEGA le MANCATE CONVOCAZIONI di LOIODICE e FLORENZI!
