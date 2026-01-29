Sorteggi Champions League ecco data orario e dove vederli | tutte le info e dettagli

Domani si svolgono i sorteggi della Champions League. Le squadre italiane, Juventus, Inter e Atalanta, scopriranno le loro avversarie per i playoff europei. La mattina, tra orari e canali di trasmissione, tutti i dettagli per seguire l’evento in diretta.

Inter News 24 Sorteggi Champions League, domani si scopriranno le avversarie di Juventus, Inter e Atalanta per i delicati PlayOff europei. Conclusa la nuova fase a campionato, l’attesa per conoscere il destino europeo di Inter, Juventus e Atalanta sta per terminare. Le tre formazioni italiane, tutte qualificate come teste di serie, scopriranno i propri avversari negli spareggi che valgono l’accesso agli ottavi di finale. L’appuntamento ufficiale con l’urna di Nyon è fissato per domani, venerdì 30 gennaio 2026. La cerimonia avrà inizio alle ore 12:00 presso la “Casa del Calcio Europeo” in Svizzera e definirà gli accoppiamenti per le sfide di andata e ritorno previste a febbraio. 🔗 Leggi su Internews24.com

Oggi a Nyon si tengono i sorteggi dei playoff della Champions League.

Tre squadre italiane su quattro sono ancora in corsa in Champions League.

