Natalya | Aggredire Maxxine Dupri mi ha dato pace

La lotta tra Natalya e Maxxine Dupri si è conclusa con un confronto acceso questa settimana a Raw. Natalya, che di recente ha adottato il suo nuovo personaggio heel, ha dichiarato di aver trovato pace nell’aver aggredito la sua ex protetta. L’incontro ha attirato l’attenzione dei fan, mentre le tensioni tra le due continuano a crescere.

Nattie, che di recente si è "trasformata" nel suo alter ego heel, Nattie, ha affrontato la sua ex protetta, ora rivale, Maxxine Dupri, in un incontro singolo questa settimana a Raw. Il match si è concluso con la squalifica di entrambe le concorrenti per doppio count-out. Ma Nattie non si è fermata nemmeno dopo la fine del match. Ha continuato ad attaccare Dupri e l'ha bloccata nella Sharpshooter sul tavolo dei commentatori. Nattie crede che Dupri sia un'ingrata. Nella puntata del 9 febbraio del WWE Raw Recap, Nattie ha dichiarato che aggredire Maxxine Dupri a Raw è stato per lei un gesto che le ha donato grande serenità.

