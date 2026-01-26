Natalya | Maxxine Dupri non era stata inizialmente scelta per vincere il titolo intercontinentale

Nel nuovo video sul canale YouTube “Lodestone” di Bayley, Natalya rivela che Maxxine Dupri non era stata inizialmente scelta per vincere il titolo intercontinentale. La vittoria di Dupri su Becky Lynch nel novembre 2025 è avvenuta grazie a un cambio di decisione da parte della direzione creativa, spinta dalla sua prestazione convincente nel primo confronto contro Lynch.

In un nuovo video, pubblicato oggi sul canale YouTube "Lodestone" di Bayley, Natalya ha incontrato Maxxine Dupri e ha rivelato che la sua vittoria su Becky Lynch nel novembre 2025 non faceva parte della direzione creativa originale, ma le cose sono cambiate dopo la solida prestazione di Dupri contro Lynch nel loro primo incontro. "Quando sei scesa sul ring per il tuo primo incontro contro Becky e hai fatto un lavoro fantastico, sono sicura che eri nervosa, ma sei scesa sul ring con sicurezza. Sapevi esattamente cosa dovevi fare. Sapevi di essere pronta. Ed è stato quel momento a cambiare tutto, perché avevo sentito quali erano i programmi e quello non era previsto.

Durante l'ultimo episodio di Raw, Natalya ha tradito l’allieva Maxxine Dupri, causando la sua sconfitta nel match titolato contro Becky Lynch.

Durante l’episodio di Raw trasmesso dal Barclays Center di Brooklyn, Becky Lynch ha conquistato nuovamente il titolo di WWE Women’s Intercontinental Champion, sconfiggendo Maxxine Dupri.

