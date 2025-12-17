Arrestato di notte dalla Volante Nascondeva droga e contanti
Nottata intensa per le forze dell’ordine, che hanno arrestato un cittadino marocchino residente in Italia. Durante un intervento, l’uomo è stato trovato in possesso di una consistente quantità di droga e denaro, segno di attività illecite di spaccio. L’arresto sottolinea l’impegno delle forze di polizia nel contrasto alla criminalità e nella tutela della sicurezza pubblica.
La polizia ha arrestato un cittadino originario del Marocco, da tempo stabilitosi in Italia e sorpreso in possesso di un rilevante quantitativo di droga e contanti, frutto dell’attività di spaccio. Una Volante della questura di Arezzo lo ha notato mentre stava percorrendo via Michelangelo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Leggi anche: In casa nascondeva dosi di droga e duemila euro in contanti: arrestato 19enne
Leggi anche: In giro di notte con la droga nello scooter, pusher 19enne arrestato dalla polizia
Blitz dei Carabinieri nella notte: arrestato il latitante Margaritondo, si nascondeva in un casolare nel Brindisino - Nel corso delle operazioni di perquisizione questa mattina sono stati scoperti e sequestrati 1 pistola revolver 357 magnum senza matricola, pertanto clandestina, con 6 colpi all'interno del tamburo ... quotidianodipuglia.it
Pusher vede i carabinieri e scappa con l'auto, parte l'inseguimento nella notte: nascondeva cocaina nella borsa termina. Arrestato il 30enne - Il pusher, 30enne italiano di origine straniera, è stato arrestato dai carabinieri ... msn.com
Barletta, sperona una volante della polizia per sfuggire all'arresto. Nascondeva soldi e cocaina
Cronaca. Ravenna, danneggia la sbarra dell'ospedale durante la notte: arrestato un 19enne - facebook.com facebook
Latitante dal 2018, arrestato nella notte dalla Polizia in uno stabile Atc x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.