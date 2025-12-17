Arrestato di notte dalla Volante Nascondeva droga e contanti

Nottata intensa per le forze dell’ordine, che hanno arrestato un cittadino marocchino residente in Italia. Durante un intervento, l’uomo è stato trovato in possesso di una consistente quantità di droga e denaro, segno di attività illecite di spaccio. L’arresto sottolinea l’impegno delle forze di polizia nel contrasto alla criminalità e nella tutela della sicurezza pubblica.

