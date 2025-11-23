Nasconde in casa chili di hashish e cocaina | arrestato 58enne

Aveva in casa 2,55 kg di hashish e 2,87 kg di cocaina, suddivisi rispettivamente in 26 e 6 panetti. Erano nascosti in uno zaino: li hanno trovati i carabinieri di Novate Milanese a casa di un 58enne italiano, censurato.Il controlloL’uomo è stato controllato nella notte fra sabato e domenica in. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

