Cartomante in nero e con il reddito di cittadinanza | frode da oltre 150mila euro
Cartomante e astrologa a pagamento, avrebbe fornito le sue “consulenze” a circa 3mila clienti mentre lei e la sua famiglia percepivano il reddito di cittadinanza e l'assegno di inclusione. Questa l'accusa per cui una 56enne bolognese è stata denunciata dalla guardia di finanza di Bologna per i. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
