Cartomante in nero e con il reddito di cittadinanza | frode da oltre 150mila euro

Bolognatoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cartomante e astrologa a pagamento, avrebbe fornito le sue “consulenze” a circa 3mila clienti mentre lei e la sua famiglia percepivano il reddito di cittadinanza e l'assegno di inclusione. Questa l'accusa per cui una 56enne bolognese è stata denunciata dalla guardia di finanza di Bologna per i. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

cartomante in nero e con il reddito di cittadinanza frode da oltre 150mila euro

© Bolognatoday.it - Cartomante in nero e con il reddito di cittadinanza: frode da oltre 150mila euro

Argomenti simili trattati di recente

Reddito di cittadinanza, scovato un furbetto che lavorava in nero - Percepiva regolarmente il reddito di cittadinanza dal momento che ne aveva fatto richiesta essendo ufficialmente disoccupato, ma in realtà lavorava a nero come cameriere in ... Secondo lanazione.it

Reddito di cittadinanza sotto attacco - E c’è chi se ne approfitta per non lavorare oppure farlo poco e 'in nero'. Segnala avvenire.it

Reddito di cittadinanza: perché i pugliesi lo vogliono - Uscire dal lavoro nero, abbandonare le occupazioni stagionali, ma anche il desiderio di non chiedere più soldi ai genitori. Scrive panorama.it

Cerca Video su questo argomento: Cartomante Nero Reddito Cittadinanza