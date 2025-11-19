Paola Frassinetti sottosegretaria all' Istruzione visita l' Istituto Alberghiero ' Antonio Esposito Ferraioli' di Napoli

“Oggi ho visitato una scuola al passo con i tempi”, questo il commento di Paola Frassinetti, sottosegretario all'Istruzione che stamane ha visitato l'Istituto Alberghiero 'Antonio Esposito Ferraioli' di Napoli."Le risorse stanziate per rinnovare i laboratori e per l'edilizia scolastica hanno. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

