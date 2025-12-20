LIVE Zawiercie-Osaka Bluteon 0-3 Mondiale per club volley 2025 in DIRETTA | dominio dei giapponesi che conquistano la prima finale!

La partita tra Zawiercie e Osaka si è conclusa con una netta vittoria delle giapponesi, che si sono qualificate per la prima finale del Mondiale per club 2025. Il match ha mostrato il predominio della squadra nipponica, confermando la loro superiorità in questa competizione. Per seguire gli aggiornamenti in tempo reale, clicca qui per la diretta di Perugia-Volei Renata dalle 22.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PERUGIA-VOLEI RENATA DI VOLLEY DALLE 22.30 20.26: Tanti errori per lo Zawiercie che non ha avuto in Aaron Russell il terminale offensivo atteso che aveva fatto la differenza nei match importanti della prima fase. Limitato Russell e i centrali, per il Bluteon è stato abbastanza facile tessere la sua tela fatta di gioco veloce, di grandi difese, di servizio efficace e oggi anche dal muro che ha funzionato molto bene 20.24: Mai il Giappone era riuscito a raggiungere la finale nel Mondialke per Club,. a scrivere la storia sono gli Osaka Bluteon che vincono 3-0 la semifinale contro li polacchi dello Zawercie, che hanno giocato una opartita nettamente al di sotto delle aspettative, cadendo nella rete tesa dalla formazione nipponica 19-25: E’ FUORI LA BATTUTA DI ENSING ED E’ FINALE PER L’OSAKA BLUTEON 19-24 Diagonale stretta di Kwolek da zona 4 18-24 Mano out Kwolek da zona 4 17-24 Diagonale stretta di Nishida zona 2 17-23 Mano out Kwolek da zona 4 16-23 Fallo in palleggio Brizard 15-23 Mano out Evbade-Dan in primo tempo 15-22 Out il primo tempo Evbade-Dan 14-22 Primo tempo Zniszcol 13-22 Diagonale di Nishida da seconda linea 13-21 Parallela di Boladz da zona 2 12-21 Parallela di Nishida da seconda linea 12-20 Out Tomita da zona 4 11-20 Primo tempo Peng 11-19 Murooooooooooo Peeeeeeeng 11-18 Aceeeeeeeeeeeeee Lopeeeeeeeeez 11-17 Brizaaard di seconda intenzione! 11-16 Mano out Tomita da zona 4 11-15 Aceeeeeeeee Tavareeeeees 10-15 Errore al servizio Osaka 9-15 Primo tempo Peng 9-14 Diagonale vincente di Laba da zona 4 8-14 Aceeeeeeeeeeeeee Evbade-Daaaaaaaaan 8-13 Errore al servizio Zawiercie 8-12 Parallela di Boladz da seconda linea 7-12 Murooooooooooooo Evbade-Daaaaaaaaaaan 7-11 Errore al servizio Zawiercie 7-10 Out Tomita da zona 4 6-10 Mano out Russell da zona 4 5-10 Out Russell da zona 4 5-9 Aceeeeeeeeeeeeeee Brizaaaaaaaaard 5-8 Errore al servizio Zawiercie 5-7 Primo tempo Bieniek 4-7 Nishidaaaaaaa! Senza muro da seconda linea 4-6 Primo tempo Peng 4-5 Errore al servizio Osaka 3-5 Slash di Brizard 3-4 Diagonale di Lopez da zona 4 3-3 Diagonale di Boladz da zona 2 2-3 Errore al servizio Zawiercie 2-2 Diagonale di Kwolek da zona 4 23-25 E’ fuori di pochissimo la battuta di Tavares e Osaka si porta avanti 2-0. 🔗 Leggi su Oasport.it

